МТП "Чорноморськ" почав готувати залізнично-поромний комплекс до передачі в концесію

Держпідприємство "Морський торговельний порт "Чорноморськ" (Одеська обл.) відповідно до наказу Міністерства інфраструктури України №31 від 2 лютого 2017 року вирішило розпочати підготовку до передачі в концесію цілісного майнового комплексу термінала №5 (залізнично-поромного комплексу).

Як повідомила прес-служба ДП, у плані підготовки відповідної стартової документації згідно з наказом, слід у місячний термін здійснити інвентаризацію майна та скласти перелік виробничих об'єктів, які потенційно мають бути задіяні в концесії.

Крім того, має бути підготовлено пропозиції щодо земельних ділянок, необхідних для проведення концесійної діяльності, та умов концесійного конкурсу. Обов'язково має бути передбачено заходи щодо недопущення погіршення стану майна або скорочення його первинного складу.

Як зазначено в повідомленні, є низка запитань і до адміністрації порту (філії АМПУ - ІФ) в частині реалізації планів на проведення днопоглиблювальних робіт в акваторії порту та приведення глибин біля причалів до паспортних характеристик.

МТП "Чорноморськ" - універсальний міжнародний порт, один із найбільших на Чорному морі. На підприємстві діють спеціалізовані термінали і комплекси, які дають змогу перевантажувати широкий діапазон вантажів - наливні, навалювальні, генеральні. 29 причалів порту здатні приймати судна вантажопідйомністю до 100 тис. тонн. Річна проектна потужність порту - понад 30 млн тонн.

Пропускна спроможність МТП "Чорноморськ" із перевалювання контейнерів - 1,15 млн TEU. З 2007 року порт здатний забезпечувати одночасний прийом трьох океанських контейнеровозів місткістю понад 5 тис. TEU завдовжки до 300 м.