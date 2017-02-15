Децентралізація "Укравтодору" має розпочатися вже цього року

Децентралізація Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор") має розпочатися поточного року, повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян на нараді з реформування автодорожньої галузі у вівторок.

Як повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури України, окрему увагу на нараді було приділено децентралізації "Укравтодору", реформуванню ПАТ "ДАК "Автомобільні дороги України", підготовці до імплементації закону про дорожній фонд, який набуде чинності в 2018 році.

За словами міністра, в процесі децентралізації "Укравтодору" особливу увагу необхідно приділити роботі з головами областей.

"Необхідно чітко пояснити, які автошляхи залишаться у сфері відповідальності "Укравтодору", які перейдуть в управління місцевої влади. Регіони візьмуть на баланс дороги регіонального значення. Це не лише ресурс на їх утримання, а й відповідальність. Тому ключове завдання – пояснити очільникам регіонів, що і на яких умовах вони отримають. Плануємо вже з осені 2017 року перейти до децентралізації "Укравтодору", - сказав він.

В.Омелян додав, що ДАК "Автомобільні дороги України" має відіграти допоміжну роль у процесі децентралізації "Укравтодору", відновити свої можливості в питанні утримання автодоріг.

Як зазначив В.Омелян, зазначений комплекс заходів має дати Україні нову якість автошляхів.