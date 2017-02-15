Луценко доручив перевірити НКРЕКП щодо контролю ними тарифів

Генеральний прокурор України Юрій Луценко доручив перевірити діяльність Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) щодо контролю відомством тарифів

"Завдання на цей рік. Для центрального апарату – провести дослідчу перевірку НКРЕКП про те, як вони контролюють тарифи", - сказав Ю. Луценко на нараді про стан виконання завдань органами прокуратури в 2016 році в середу в Києві.

За його словами, у Дніпропетровській, Київській і Львівській областях зафіксовано різке завищення тарифів для населення.

"У Кривому Розі "вмонтували" спеціальне підприємство, яке нібито автоматизує платіжки і за це кожна людина сплачує величезні кошти. У Білій Церкві була спеціальна надбавка на технічне переоснащення... Підозрюють, що 1,5 млрд грн, ящо мали йти на технічне переозброєння, йшли через прокладки на виведення коштів", - додав він.