САП готова розслідувати факти зловживань під час підготовки до "Євробачення-2017", якщо такі є

Спеціалізована антикорупційна прокуратура України (САП) готова розслідувати конкретні факти зловживань під час підготовки до проведення пісенного конкурсу "Євробачення-2017" у Києві, якщо такі є, заявляє керівник САП Назар Холодницький.

"Євробачення"... якщо є якісь дійсно твердження, а не просто заяви, ми з радістю чекаємо на тих, хто пішов із НТКУ, з фактами, допитаємо, приймемо заяву, зареєструємо провадження й розслідуватимемо", - сказав Н.Холодницький під час слухань у Комітеті Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції в середу.

Як повідомлялося, 13 лютого частина команди Національної суспільної телерадіокомпанії України (ПАТ "НСТУ"), яка відповідала за підготовку та проведення пісенного конкурсу "Євробачення-2017", заявила, що більше не може продовжувати свою роботу.

Зокрема, в заяві, під якою підписався 21 менеджер НСТУ, йшлося, що дії нового фактичного керівника конкурсу в Україні, якого наділили повним контролем над усіма аспектами "Євробачення" в Україні, зупинили на два місяці роботу над проектом. А перший заступник гендиректора НСТУ Олександр Харебін, який також підписав заяву про вихід із проекту, розповів виданню "Українська правда", що одним із поштовхів стало прийняття кошторису конкурсу, який зріс на 50% порівняно з початком грудня.

У свою чергу в НСТУ заявили, що припинення роботи деяких топ-менеджерів і менеджерів ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" над підготовкою до "Євробачення-2017" не вплине на організацію та проведення цього заходу.