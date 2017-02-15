Події

14:59 15.02.2017

Український ринок електронної комерції у найближчому майбутньому зростатиме на 30-40% щорічно

Український ринок електронної комерції найближчими роками демонструватиме щорічне зростання у 30-40%, оскільки Україна порівняно з розвиненими країнами лише відкриває для себе онлайн-покупки, зокрема в зарубіжних онлайн-магазинах.

Такий прогноз озвучив співвласник групи компаній "Нова пошта" Володимир Поперешнюк в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Онлайн-торгівля залишається ключовою рушійною силою для компаній, які працюють у доставці. Це однозначно позитивний тренд. Посилилася боротьба за клієнта шляхом сервісу та якості послуг. У рамках цього тренда розвивається кур'єрська доставка: компанії прагнуть скорочувати час доставки, надавати якісний сервіс у точках контакту з клієнтом", - сказав він.

За словами В.Поперешнюка, дедалі менш відчутними є кордони між країнами з погляду онлайн-покупця.

"Купити товар за кілька кліків зараз можна у більшості інтернет-магазинів США, Європи та Азії. Для ринку доставки це означає одне: необхідно доставляти з-за кордону приблизно так само швидко та якісно, як по Україні", - зазначив він.

"Нову пошту" засновано в 2001 році. Є лідером експрес-доставки в Україні. Її мережа налічує понад 2,3 тис. відділень і 1,4 тис. поштоматів більш ніж в 1 тис. населених пунктах країни.

Повний текст інтерв'ю з В.Поперешнюком буде оприлюднено на веб-сайті агентства "Інтерфакс-Україна"

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