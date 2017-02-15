Вороненков надав цінні свідчення у справі про держзраду Януковича, а його голосуванню за анексію Криму буде надано оцінку – Луценко

Екс-депутат Державної Думи Російської Федерації Денис Вороненков, який отримав українське громадянство від КПРФ, надав цінні показання для слідства у справі про держзраду екс-президента України Віктора Януковича, а його голосуванню за анексію Криму буде надано оцінку, заявляє генеральний прокурор України Юрій Луценко.

"У нас є два свідки, екс-депутата Держдуми Росії, один з яких голосував за анексію Криму, інший – не голосував. Оцінку цьому також буде надано, але наразі його свідчення були для нас досить важливими. Виявилося, що Янукович написав два листи: один – Путіну, другий – Держдумі РФ, і вони (листи) обидва використовувалися для прикриття російської окупації Криму, а далі агресії на території Донбасу", - сказав він на брифінгу в Києві в середу.

Ю. Луценко надав, що показання Д. Вороненкова для слідства дуже корисні, і саме в цьому контексті розглядають співпрацю з ним. "Ніяких інших зобов'язань перед ним (Д. Вороненковим – ІФ) немає", - додав генпрокурор.

Він також спрогнозував, що в березні варто очікувати початку судового розгляду щодо держзради В. Януковича.