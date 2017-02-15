СБУ констатує збільшення кібератак на об'єкти критичної інфраструктури України
Кількість кібератак на об'єкти критичної інфраструктури України за останній час збільшилася, повідомив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук.
"Минулого року зросла кількість кібератак... Система енергетики, наприклад, має свої відмінності, і щоб нашкодити конкретним об'єктам, розробляються спеціальні програмні коди. Наприкінці минулого року була масована атака на фінансовий сектор, на кілька годин в Києві зникало світло в деяких районах", - розповів він на брифінгу в Києві в середу.