Луценко має намір подати до Ради подання про зняття недоторканності з трьох нардепів, якщо вони не погасять податкової заборгованності

Генеральний прокурор України Юрій Луценко має намір подати подання до Верховної Ради України про зняття недоторканності з трьох народних депутатів, якщо вони не погасять заборгованість зі сплати податків у сумі від 40 до 60 млн грн.

"Нарешті ми отримали від ДФС планову перевірку трьох народних депутатів, з 17 поданих, і трьом народним депутатам встановлено несплату податків відповідно 60, 50 і 40 млн грн. Подання на цих народних депутатів я внесу найближчим часом до Верховної Ради", - сказав Ю.Луценко під час наради про стан виконання органами прокуратури в 2016 році покладених функцій і завдань у середу в Києві.

Водночас генпрокурор зазначив, що у депутатів є два варіанти: Верховна Рада дає дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності, що передбачає до 3-х років позбавлення волі, або ці народні депутати сплачують відповідно 60, 50 і 40 млн. грн, чим вичерпується 212 стаття" Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів).

"Після публікацій електронних декларацій суспільство ненавидить владу вже зі знанням справи", - наголосив він.

Пізніше в середу на прес-конференції Ю. Луценко уточнив, що подання на зняття недоторканності можуть бути підготовлені для позафракційних нардепів Олександра Супруненка та В'ячеслава Костянтинівського, а також нардепа з фракції "Опозиційний блок" Нестора Шуфрича.