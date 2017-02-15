Кабмін передав реалізацію державної політики з контролю за виробництвом бланків цінних паперів МЕРТ

Кабінет Міністрів України передав Міністерству економічного розвитку і торгівлі повноваження з реалізації державної політики у сфері організації та контролю за виготовленням бланків цінних паперів, документів суворої звітності.

Згідно з постановою №76 Кабміну від 16 січня, опублікованому 15 лютого, уряд передав ці повноваження МЕРТ від Міністерства фінансів, внісши відповідні зміни до положення про міністерства.