Генпрокуратура проводить обшуки в "Волиньприродресурсі"

Обшуки, пов'язані з видачею ліцензії на видобуток бурштину комунальному підприємству "Волиньприродресурс", проводяться співробітниками Генеральної прокуратури у Волинській облраді, написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook його голова Ігор Палиця.

"Сьогодні до Волинської облради з обшуками прийшла Генпрокуратура! Згідно з рішенням знаменитого Печерського суду, слідчі прийшли вилучити всю документацію, пов'язану з ліцензією "Волиньприродресурсу" на видобуток бурштину", - повідомив він.

За словами І. Палиці, після надання дозволу на розробку родовищ бурштину комунальному підприємству вперше з'явилася надія на те, що місцеві надра зможуть приносити доходи в місцевий бюджет, а не офшорним структурам або нікому не відомим підприємцям.

За інформацією голови Волинської облради, легалізація видобутку бурштину "Волиньприродресурсом" мала поповнити бюджет області мінімум на 1 млрд грн.

Ю. Палиця звернувся до генерального прокурора Юрія Луценка з проханням розібратися в ситуації і вжити заходів стосовно своїх підлеглих.

Як повідомлялося, на початку 2017 року Державна служба геології та надр України (Держгеонадра) видала 10 нових спецдозволів на геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою та видобування бурштину чотирьом підприємствам, зокрема комунальному підприємству "Волиньприродресурс".

Голова Волинської облради Ігор Палиця під час свого річного звіту заявив, що створене Волинською обласною радою в квітні минулого року КП "Волиньприродресурс" зі статутним капіталом 280 тис. грн отримало ліцензії на розробку родовищ бурштину, торфу і міді, що надасть йому можливість отримати від 500 млн до 1 млрд грн прибутку. Кошти розподілятимуть між бюджетами місцевого, районного та обласного рівня за формулою 25х25х50.

За його словами, спецдозвіл видано на 20 років на видобуток покладів бурштину на 51 тис. га, торфу – на 9 тис. га, міді – на 3,1 тис. га.

І. Палиця також звертався до представників правоохоронних органів та органів місцевого самоврядування з проханням забезпечити роботу "Волыньприродресурс", оскільки голова облради допускає боротьбу за паї, земельні ділянки і території, на яких працюватиме компанія.

Політик також повідомив, що КП має намір отримати ліцензії на видобуток нафти і газу, піску та щебеню, а також використання лісових ресурсів. За його словами, вже розпочалася робота із повернення комунальних лісів громаді.