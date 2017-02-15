СБУ виявила віруси класу APT, що розробляються для атак на критичну інфраструктуру України

Служба безпеки України виявила віруси класу APT (Advanced Persistent Threat), які розробляються для атак на об'єкти критичної інфраструктури України.

"У грудні 2016 року відбулися атаки проти державної фінансової системи України, зокрема, Держказначейства, НБУ, Міністерства фінансів, а також низки державних підприємств. Водночас ми виявили новий механізм дистанційного управління вірусами, це клас APT-вірусів, що безпосередньо розробляються саме для того, щоб вражати об'єкти критичної інфраструктури", - сказав на брифінгу в середу в Києві керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук.

Він зазначив, що це не ті шкідливі програмні коди, з якими можна зіткнутися в широкому використанні, і якими заражаються комп'ютери звичайних користувачів. "Йдеться про віруси, на розробку яких витрачаються великі ресурси, щоб заражати системи об'єктів критичної інфраструктури", - пояснив О. Ткачук.

Представник СБУ зазначив, що цьому механізму надано умовну назву TeleBots. "Шкідливий код ми детально проаналізували і можемо сказати про те, що існують ознаки того, що цей програмний код розроблявся тими ж спеціалістами, які причетні до розробки класу вірусів, що входять до такої сім'ї Black Energy. Як ви знаєте, раніше, в 2016 році вірусом класу Black Energy були заражені деякі обленерго та інші об'єкти енергетичної інфраструктури", - розповів він.

"Нами отримані оперативні дані про те, що безпосередньо до здійснення цих атак причетні не лише кадрові співробітники російських спецслужб, але і приватні ІТ-компанії і середовище хакерів, тобто злочинне середовище, яка активно діє на території РФ. На жаль, наша країна останнім часом є основним об'єктом атак з боку РФ", - сказав Ткачук.