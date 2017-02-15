Луценко заявляє про законність видачі нагородної зброї Аваковим

Генеральний прокурор України Юрій Луценко відзначає законність видачі нагородної зброї міністром внутрішніх справ України Арсеном Аваковим.

"Про нагородну зброю. Я не можу критикувати нагородження цивільних осіб хоча б тому, що я, як міністр внутрішніх справ, сам нагороджував цивільних осіб. Вважаю це законним правом керівників міністерств, у складі яких є військові підрозділи",- сказав Ю. Луценко на брифінгу в середу в Києві.

Генпрокурор зазначив, що це юридична сторона цього питання.

Що стосується морального боку, то, за словами Ю. Луценка, "видача Аваковим тисяч стволів співробітникам Нацгвардії і добробатам (бійцям добровольчих батальйонів – ІФ), на мою думку, виправдана".

Як повідомлялося, видання "Українська правда" в січні опублікувало прізвища 400 осіб, які отримали від А. Авакова нагородну зброю в 2014-2015 роках. Серед них вищі представники української влади, зокрема президента, прем'єрів, міністрів, генпрокурора, секретаря РНБО, голови Нацбанку, та десятки народних депутатів на чолі зі спікером парламенту.