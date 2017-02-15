Події

17:48 15.02.2017

СБУ обмежена у впливі на ситуацію з фінансовою участю РФ в капіталі українських медіа

Служба безпеки України обмежена в можливостях впливати на ситуацію з фінансовою участю РФ в капіталі українських ЗМІ, повідомив керівник апарату СБУ Олександр Ткачук.

"Що стосується фінансового впливу і присутності російського капіталу в українському медіапросторі - це надзвичайно важлива тема, але тут наша служба має обмежену компетенцію з приводу того, як впливати на цю ситуацію", - сказав він на брифінгу в середу в Києві.

О. Ткачук зазначив, що в цьому контексті має бути реакція законодавчого органу для внесення певних змін. "Служба дотримується законодавства, якщо будуть ознаки злочину, ми їх документуємо і притягаємо винних до відповідальності. Тобто просто наявність капіталу – ми, звичайно, інформуємо. Коли ми отримуємо цю інформацію, ми інформуємо", - сказав він, уточнивши, що таку інформацією СБУ має у своєму розпорядженні, але не може оприлюднити якісь статистичні дані.

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