Події

17:53 15.02.2017

СБУ відхрестилася від кришування контрабанди в зоні АТО

Служба безпеки України відкидає звинувачення у кришуванні контрабанди в зоні проведення антитерористичної операції.

"СБУ точно не "кришує" контрабанду в районі проведення АТО", - сказав керівник апарату глави СБУ Олександр Ткачук на брифінгу в середу в Києві.

Він додав, що антитерористичний центр відповідає за введення відповідних режимів при перетині лінії зіткнення в зоні АТО. "Був розроблений порядок, що регулює певні обмеження при пересуванні в зв'язку з тим, що проводиться АТО", - пояснив О. Ткачук.

Він додав, що служба регулює процедури пересування, а рішення про те, що можна ввозити і вивозити, не в її компетенції. "Тут є економічний, політичний, моральний аспект, аспект безпеки. І однозначно відповісти на це запитання не можна, має бути дискусія в суспільстві і певні рішення з боку держави", - додав О. Ткачук.

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