Події

17:54 15.02.2017

Гройсман просить РНБО розглянути питання блокади поставок вугілля з непідконтрольної території Донбасу

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман звернувся до Ради національної безпеки і оборони України з проханням розглянути питання блокади поставок вугілля з непідконтрольної території Донбасу.

"Компетенція уряду полягає в тому, щоб ми підтримували господарську частину цього питання і заходи, які ми передбачили, нададуть нам можливість мінімізувати негативний вплив, але оскільки це блокування сьогодні відбувається на території, на якій проводиться антитерористична операція - це вже виходить за межі компетенції уряду. Це питання Ради національної безпеки і оборони, тому що тут є питання національної безпеки. Тому я звернувся до РНБО з проханням детально розглянути всі аспекти впливу цього блокування на життя громадян", - сказав В. Гройсман на позачерговому засіданні в середу.

За його словами, РНБО має затвердити заходи всіх необхідних служб, для того, щоб це питання було вирішено.

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