Кабмін розглядає можливість створення запасу антрацитового вугілля – Насалик

Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявляє, що Кабінет Міністрів України розглядає можливість створення запасу антрацитового вугілля.

"Зараз, напевно, взагалі буде друге розпорядження про те, що держава робитиме запас антрацитної групи, а потім, можливо, розподілятиме до складів", - сказав міністр журналістам після позачергового засідання уряду в середу.

І. Насалик зазначив, що ця ідея перебуває на стадії обговорення.