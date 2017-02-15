Події

18:30 15.02.2017

Прийняті Кабміном надзвичайні заходи в енергосистемі нададуть змогу заощадити 350 тис. тонн антрацитового вугілля у лютому

Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявляє, що прийняті Кабінетом міністрів України в середу надзвичайні заходи в енергосистемі дозволять заощадити 350 тис. тонн антрацитового вугілля в лютому.

"У травні 2016 року у нас атомна промисловість давала лише 47% у загальному балансі, на сьогоднішній день - 57%, за всіх заходыв, які ми зараз введемо, це буде 60-61% атомної промисловості", - сказав міністр журналістам після позачергового засідання уряду в середу.

Ы. Насалик зазначив, що заходами передбачено збільшення енергогенерувальних потужностей, які використовують вугілля марки "Г".

"Ось ці всі заходи нададуть нам можливість заощадити ще по місяцю, зимовому місяцю, близько 350 тис. тонн антрациту", - сказав він.

Міністр наголосив, що надзвичайні заходи введені саме для того, щоб уникнути віялових відключень електроенергії.

За його словами, заходи введені строком на один місяць з можливістю продовження ще на один місяць.

Київ. 15 лютого. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявляє, що прийняті Кабінетом міністрів України в середу надзвичайні заходи в енергосистемі дозволять заощадити 350 тис. тонн антрацитового вугілля в лютому.

"У травні 2016 року у нас атомна промисловість давала лише 47% у загальному балансі, на сьогоднішній день - 57%, за всіх заходыв, які ми зараз введемо, це буде 60-61% атомної промисловості", - сказав міністр журналістам після позачергового засідання уряду в середу.

Ы. Насалик зазначив, що заходами передбачено збільшення енергогенерувальних потужностей, які використовують вугілля марки "Г".

"Ось ці всі заходи нададуть нам можливість заощадити ще по місяцю, зимовому місяцю, близько 350 тис. тонн антрациту", - сказав він.

Міністр наголосив, що надзвичайні заходи введені саме для того, щоб уникнути віялових відключень електроенергії.

За його словами, заходи введені строком на один місяць з можливістю продовження ще на один місяць.

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