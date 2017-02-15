Гуманітарна підгрупа ТКГ просить місію ООН допомогти у підтвердженні осіб, які відмовляються від переміщення до ОРДЛО в рамках обміну

У рамках гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи (ТКГ) було прийнято рішення звернутися до Моніторингової місії ООН з прав людини з проханням про те, щоб її представники були посередниками у процедурі верифікації відмови громадян, які не хочуть переходити на територію ОРДЛО в рамках обміну заручниками і хочуть залишитися на території, підконтрольній української влади.

"Українська сторона наполягає: для прискорення процесу верифікації необхідно обов'язково залучити до цієї місії Міжнародний Комітет Червоного Хреста", - повідомила прес-секретар представника України в ТКГ, другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер за підсумками засідання ТКГ у Мінську в середу.