Запровадження надзвичайних заходів надасть можливість за необхідності здійснювати відключення е/е

Запровадження тимчасових надзвичайних заходів на електроенергетичному ринку України дозволить за необхідності здійснювати відключення електроенергії, повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик.

"Передбачається й пункт, що застосовується при термінових проблемах і диспропорції між споживанням і виробництвом електроенергії. Ми задіюватимемо віялові відключення для того, щоб збалансувати виробництво і споживання", - сказав він на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів України в середу ввечері.

За його словами, затвердження розпорядження допоможе мінімізувати використання антрацитної групи вугілля на ТЕС для забезпечення стабільної роботи енергосистеми країни. Такі заходи дозволять знизити використання антрациту в зимовий період на 300-350 тис. тонн на місяць.

І. Насалик також зазначив, що розпорядження надає НЕК "Укренерго" можливість в "ручному режимі" визначати необхідність задіяння блоків ТЕС, що є відходом від роботи блоків за ціновими заявками.

Крім того, розпорядження передбачає зниження мінімум на 500 МВт "гарячого" резерву енергопотужностей ГК ТЕС, необхідного на випадок позапланової зупинки атомних енергоблоків. Водночас на сьогодні існує профіцит атомних потужностей, зокрема завдяки виходу 14 лютого з планового ремонту блоку №2 Южно-Української АЕС.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні 15 лютого ввів надзвичайні заходи на електроенергетичному ринку України.

Наприкінці січня ветерани АТО і народні депутати заблокували гілку залізниці Луганськ - Лисичанськ - Попасна на ділянці Гірське - Золоте для припинення торгівлі з незаконними збройними формуваннями. Пізніше була заблокована станція Світланове, а 10 лютого був перекритий переїзд Ясинувата - Костянтинівка.

Запаси вугілля на складах теплових електростанцій (ТЕС) України в період з 5 до 12 лютого, за даними "Укренерго", скоротилися на 4,9% (на 79 тис. тонн) – з 1,609 млн тонн до 1,53 млн тонн. Зокрема, запаси вугілля антрацитових марок за тиждень зменшилися на 1,9% (на 16 тис. тонн) – до 842 тис. тонн, марок "М" і "Д" – на 8,4% (на 63 тис. тонн), до 688 тис. тонн.

За словами голови НЕК "Укренерго" Всеволода Ковальчука, запасів антрациту на складах ТЕС вистачить на 40 діб роботи. Водночас необхідно враховувати, що ці запаси на різних станціях відрізняються – від 14 до 100 діб.