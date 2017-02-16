Події

09:25 16.02.2017

Бойовики за минулу добу 49 раз обстріляли позиції українських військових на Донбасі, один військовослужбовець загинув

Бойовики за минулу добу 49 раз обстріляли позиції українських військових на Донбасі, повідомляє прес-служба штабу АТО.

"Загалом зафіксовано 49 обстрілів. На жаль, один наш військовий загинув, троє поранено і один травмований", йдеться в повідомленні на офіційній сторінці штабу АТО в Facebook у четвер.

Так на Маріупольському напрямку з мінометів і БМП бойовики обстрілювали Водяне. З БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - Широкине, Гнутове, Водяне та Павлопіль. Новотроїцьке обстрілював снайпер.

На Донецькому напрямку з 120-мм і 82-мм мінометів обстріляли українські позиції в районі Авдіївки, Опитного і Новоселівки-2, а з гранатометів - Зайцеве і Піски.

На Луганському напрямку - з мінометів і гранатометів обстріляли - Кримське, Новоолександрівку і Новозванівка. Снайпер бойовиків вів вогонь по позиціях ЗСУ поблизу Лобачова.

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