Запорізька АЕС вивела блок №3 у плановий ремонт тривалістю близько 9 місяців

Запорізька атомна електростанція (АЕС) 16 лютого о 00:01 за кв відключила блок №3 від енергосистеми країни для проведення середнього планового ремонту, повідомила прес-служба НАЕК "Енергоатом" у четвер.

"Середній ремонт на енергоблоці триватиме 270 діб. Він передбачає великий обсяг робіт з продовження терміну експлуатації. Під час ремонту енергоблоку №3 заплановано капітальний ремонт сепаратора-пароперегрівача – 1000 №2 із заміною сепараційної і пароперегрівальної частин", - йдеться в повідомленні "Енергоатому".

За період середнього ремонту заплановано реалізувати низку заходів, спрямованих на підвищення безпеки експлуатації блоку.

Як повідомлялося, Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція зі встановленої потужності. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовані за радянським проектом В-320. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

"Енергоатом" є оператором усіх чотирьох АЕС України. Експлуатує Запорізьку, Южно-Українську, Рівненську і Хмельницьку станції з 15 енергоблоками, оснащеними водо-водними енергетичними реакторами, загальною встановленою електричною потужністю 13,835 тис МВт.