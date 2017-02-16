Експерти погіршили прогноз зростання ВВП України на 2017 р. з 2,9% до 2,4%

Зростання ВВП України в 2017 році очікується на рівні 2,4% за інфляції (грудень до грудня) 11%, такий консенсус-прогноз від грудня минулого року оприлюднило Міністерство економічного розвитку і торгівлі у вівторок.

Згідно з ним, експерти очікують у наступному році збільшення ВВП країни на 3,1% за інфляції 8%.

МЕРТ вказує, що в попередньому консенсус-прогнозі від серпня 2016 року оцінки економічного відновлення і уповільнення інфляції були оптимістичнішими: експерти очікували в 2017 році зростання ВВП на 2,9% за інфляції 9%, а в 2018 році його прискорення до 3,6% за уповільнення інфляції до 6%.

Як повідомлялося, в 2016 році уряд оцінює зростання ВВП в 2,2%, тоді як інфляція становила, за даними Держстату, 12,4%. При цьому в четвертому кварталі 2016 року до аналогічного кварталу минулого року зростання прискорилося до 4,7% з 2% у третьому кварталі, 1,4% – у другому і 0,1% – у першому.

ВВП України в 2015 році впав на 9,9% після зниження на 6,6% в 2014 році, хоча темпи падіння "квартал до аналогічного кварталу попереднього року" в 2015 році постійно знижувалися: у першому кварталі – 17%, у другому – 14,7%, у третьому – 7,2%, у четвертому – 1,4%.

Уряд побудував держбюджет-2017 на прогнозі зростання ВВП 3% за інфляції 8,1%, тоді як Нацбанк України очікує збільшення ВВП на 2,8% за інфляції 9,1%.

– МЕРТ

Київ. 16 лютого. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Зростання ВВП України в 2017 році очікується на рівні 2,4% за інфляції (грудень до грудня) 11%, такий консенсус-прогноз від грудня минулого року оприлюднило Міністерство економічного розвитку і торгівлі у вівторок.

Згідно з ним, експерти очікують у наступному році збільшення ВВП країни на 3,1% за інфляції 8%.

МЕРТ вказує, що в попередньому консенсус-прогнозі від серпня 2016 року оцінки економічного відновлення і уповільнення інфляції були оптимістичнішими: експерти очікували в 2017 році зростання ВВП на 2,9% за інфляції 9%, а в 2018 році його прискорення до 3,6% за уповільнення інфляції до 6%.

Як повідомлялося, в 2016 році уряд оцінює зростання ВВП в 2,2%, тоді як інфляція становила, за даними Держстату, 12,4%. При цьому в четвертому кварталі 2016 року до аналогічного кварталу минулого року зростання прискорилося до 4,7% з 2% у третьому кварталі, 1,4% – у другому і 0,1% – у першому.

ВВП України в 2015 році впав на 9,9% після зниження на 6,6% в 2014 році, хоча темпи падіння "квартал до аналогічного кварталу попереднього року" в 2015 році постійно знижувалися: у першому кварталі – 17%, у другому – 14,7%, у третьому – 7,2%, у четвертому – 1,4%.

Уряд побудував держбюджет-2017 на прогнозі зростання ВВП 3% за інфляції 8,1%, тоді як Нацбанк України очікує збільшення ВВП на 2,8% за інфляції 9,1%.