Події

10:39 16.02.2017

Надзвичайні заходи в енергетиці України вступлять в дію з 17 лютого

Надзвичайні заходи в енергетиці, передбачені розпорядженням Кабінету Міністрів України №103-р від 15 лютого, вступлять в дію з п'ятниці, 17 лютого.

Відповідний документ офіційно оприлюднено у випуску газети "Урядовий кур'єр" у четвер.

Згідно з розпорядженням, у період дії надзвичайних заходів НЕК "Укрэенерго" зобов'язана визначити допустимий рівень зниження резерву енергогенерувальних потужностей; встановити вимоги щодо складу обладнання ТЕС у розрізі енергоблоків;за необхідності та за погодженням з Міненерговугілля – застосовувати графіки аварійних відключень (ГАО).

У свою чергу, ДП "Енергоринок" необхідно розробити графіки навантаження енергосистеми з урахуванням вимог "Укренерго" щодо складу обладнання ТЕС; забезпечити нарахування платежів за електроенергію її виробникам (які працюють за ціновими заявками), для яких зафіксовані графіки та обсяги виробництва, граничної ціни системи.

Крім того, НАЕК "Енергоатом" зобов'язана забезпечити часткове розвантаження окремих блоків АЕС у вихідні та святкові дні за необхідності.

Як повідомлялося з посиланням на міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика, розпорядження про надзвичайні заходи в енергетиці передбачає зниження мінімум на 500 МВт "гарячого" резерву енергопотужностей ГК ТЕС, що необхідний на випадок позапланової зупинки атомних енергоблоків.

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