Активісти занепокоєні непрозорістю конкурсу на посаду головного лікаря "Охматдиту" і ймовірністю закриття одного з відділень

Активісти висловили занепокоєння непрозорістю проведення конкурсного відбору на посаду головного лікаря Національної дитячої спеціалізованої лікарні (НДСЛ) "Охматдит" і можливістю закриття відділення трансплантації кісткового мозку (ТКМ).

"Ми занепокоєні непрозорістю проведення конкурсу на посаду головлікаря. Кваліфікаційні вимоги занадто завищені й це навіює думку про те, що конкурс проводиться під якусь конкретну людину", – висловила думку голова правління БФ "Крона" Олена Мацібох.

Завідуюча центром дитячої онкогематології і трансплантації кісткового мозку НДСЛ "Охматдит" Світлана Донська зазначила, що Міністерству охорони здоров'я було передано перелік зауважень до наказу, згідно з яким було створено конкурсну комісію та розпочато процедуру конкурсного відбору головного лікаря. У разі відсутності відповіді від відомства, С. Донська заявила про можливість подання до суду.

"Ми отримали інформацію, що деякі народні депутати намагаються посадити туди (на посаду головлікаря – ІФ) сво. людину і одне із завдань, яке має виконати ця людина - реконструкція, реорганізація центру зі зміною його керівництва і знищенням відділення трансплантації кісткового мозку", - повідомив завідувач цим відділенням Олег Рижак.

Водночас джерело, яке повідомило інформацію про можливе закриття відділення представниками лікарні та активістами, не уточнюється, а документи, що свідчать про наміри МОЗ скасувати відділення ТКМ, за словами О. Рижака, відсутні.

На його думку, приводом для ліквідації відділення може бути неефективність лікування пацієнтів та висока смертність. При цьому, протягом трьох років з метою перевірки роботи центру було організовано три комісії, жодна з яких не виявила фактів, що свідчать про неефективність лікування та високий рівень смертності.

"За 12 років з 2004 року у нас проліковано і вилікувано методом трансплантації кісткового мозку 126 дітей. Тобто 62% тих, хто до нас звернувся і отримав трансплантацію. Ці дані збігаються з даними тих самих італійських клінік (де лікуються українські пацієнти)", – зазначив він.

Закриття відділення та збільшення кількості дітей, що відправляються на трансплантацію, на його думку, може бути вигідно "фондам, які займаються подвійним фінансуванням".

"Вони починають збирати гроші на трансплантацію дитині за кордоном. МОЗ також виділяє кошти і дитина, зрештою, їде за кошти міністерства, які виділяються відповідно до законодавства, а ті гроші, які збиралися фондом на лікування цієї дитини зникають невідомо куди", - вважає О. Рижак.

Як повідомлялося, в січні 2017 року МОЗ оголосив конкурс на посаду головного лікаря лікарні "Охматдит".

Раніше співзасновниця БФ "Таблеточки" Ірина Литовченко повідомили агентству "Інтерфакс-Україна", що клініка некоректно розподілила кілька закуплених міжнародними організаціями препаратів. У листопаді 2016 року "Охматдит" на три відділення на 70 ліжок за програмою державних закупівель отримав 900 одиниць антибактеріального препарату Зивокс" - понад 100% необхідної кількості, яке замовила лікарня на весь рік. Під час перевірки комісією МОЗ, що працювала в клініці на початку січня, було встановлено, що близько двох третин усього обсягу цього препарату "забрав для потреб свого відділення завідувач відділення трансплантації кісткового мозку НДСЛ "Охматдит" Олег Рижак".