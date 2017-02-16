Кабмін скасував заборону на застосування цифрового підпису держорганами та держустановами на суму понад 1 млн грн

Кабінет Міністрів України скасував заборону на застосування електронного цифрового підпису державними органами та установами державної форми власності на суму понад 1 млн грн.

Згідно з постановою №75 від 14 лютого, уряд скасував заборону, згідно з якою органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації державної форми власності не можуть застосовувати електронний цифровий підпис для вчинення правочинів на суму, що перевищує 1 млн грн; для складання електронних документів, які не можуть бути оригіналами у випадках, передбачених законодавством.