Події

11:35 16.02.2017

НАТО зазнає серйозних хакерських атак, за якими явно стоять не окремі люди, а держави

В НАТО стикаються з серйозними кібератаками, за яким, вочевидь, стоять не самостійні хакери, а держави, заявив у середу генсек альянсу Йенс Столтенберг.

"Деякі з цих атак дуже складні. А судячи з інформації, на отримання якої вони націлені, за атаками стоять держави", - сказав Й.Столтенберг на прес-конференції в Брюсселі в середу.

Він додав, що "від різних союзників надійшла низка повідомлень, згідно з якими за багатьма цими атаками стоїть Росія".

"Ми спостерігали збільшення на 60% кількості інцидентів, пов'язаних з мережами НАТО в період з 2015 до 2016 року. І тому ми посилюємо наш кіберзахист, обмінюємося досвідом, розробляємо технології, допомагаємо союзником в питанні зміцнення захисту від хакерів", - наголосив генсек НАТО.

ВАЖЛИВЕ

Порошенко назвав блокаду залізничних колій на Донбасі дестабілізуючим фактором для України

Прокуратура оскаржить рішення суду про закриття "квартирної справи" Лещенка

Закон про вшанування подвигу учасників Революції гідності потрібно ухвалити невідкладно

Бойовики вночі обстріляли Авдіївку, один будинок згорів, 8 – пошкоджено

Експерти погіршили прогноз зростання ВВП України на 2017 р. з 2,9% до 2,4%

ОСТАННЄ

СБУ блокує імпорт зрідженого газу для виведення на ринок монопольного гравця, "викачування" грошей під вибори

Порошенко ініціює створення донорського фонду фінансування меморіалу пам'яті Героїв Небесної сотні

Авдіївку і Краматорськ відвідав посол Ватикану – Жебрівський

"Нафтогаз України" готовий до нової перевірки Генпрокуратури

Кабмін скасував заборону на застосування цифрового підпису держорганами та держустановами на суму понад 1 млн грн

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Недвижимость
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА