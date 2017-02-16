НАТО зазнає серйозних хакерських атак, за якими явно стоять не окремі люди, а держави

В НАТО стикаються з серйозними кібератаками, за яким, вочевидь, стоять не самостійні хакери, а держави, заявив у середу генсек альянсу Йенс Столтенберг.

"Деякі з цих атак дуже складні. А судячи з інформації, на отримання якої вони націлені, за атаками стоять держави", - сказав Й.Столтенберг на прес-конференції в Брюсселі в середу.

Він додав, що "від різних союзників надійшла низка повідомлень, згідно з якими за багатьма цими атаками стоїть Росія".

"Ми спостерігали збільшення на 60% кількості інцидентів, пов'язаних з мережами НАТО в період з 2015 до 2016 року. І тому ми посилюємо наш кіберзахист, обмінюємося досвідом, розробляємо технології, допомагаємо союзником в питанні зміцнення захисту від хакерів", - наголосив генсек НАТО.