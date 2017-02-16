Події

11:39 16.02.2017

"Нафтогаз України" готовий до нової перевірки Генпрокуратури

НАК "Нафтогаз України" підтверджує готовність забезпечити контролюючим органам доступ до вичерпної інформації про господарську діяльність компанії, зокрема, закупівель газу в європейських постачальників.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили в прес-службі НАК, коментуючи заяву генерального прокурора України Юрія Луценка про плани перевірити закупівлі газу "Нафтогазом".

"Нафтогаз" з розумінням ставиться до регулярних перевірок правоохоронних і слідчих органів і сподівається отримати незалежну оцінку зусиль компанії в забезпеченні українських споживачів газом цієї зими", - зазначили в прес-службі.

У НАК також нагадали, що інформація щодо закупівель компанії в європейських контрагентів протягом 2016 року також розміщена у відкритому доступі на порталі використання публічних коштів.

Як повідомлялося, "Нафтогаз" в 2016 році імпортував 8,2 млрд куб. м газу на суму близько $1,6 млрд. Постачальниками "Нафтогазу" в 2016 році були 15 європейських компаній, зокрема, Engie (раніше - GDF Suez, Франція), RWE Supply and Trading, Uniper Global Commodities і TrailStone (всі - Німеччина), Shell Energy Europe (Великобританія), Axpo Trading, MET Gas and Energy Marketing і DufEnergy Trading (Швейцарія), Statoil (Норвегія), PGNiG (Польща), CEZ (Чехія), CFP Trading (Мальта).

"Нафтогаз України", 100% якої належить Кабінету Міністрів України, об’єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни. Холдинг є монополістом з транзиту і зберігання природного газу в підземних сховищах, а також з транспортування нафти трубопровідним транспортом територією країни.

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