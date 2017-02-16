Закон про вшанування подвигу учасників Революції гідності потрібно ухвалити невідкладно

Президент України Петро Порошенко наполягає на невідкладності ухвалення закону про вшанування подвигу учасників Революції гідності.

"Таким чином, я прийняв рішення і проголошую невідкладним зараз проект закону України про внесення змін до законодавства з метою вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної сотні", - сказав він на заході із вшанування пам'яті Героїв Небесної сотні в Києві в четвер.

Кабінет Міністрів України 18 січня схвалив законопроект про надання постраждалим під час Євромайдану громадянам статусу учасника бойових дій та статусу інваліда війни громадянам, які мають інвалідність через поранення в зоні проведення антитерористичної операції на підконтрольній території.