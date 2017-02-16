Порошенко ініціює створення донорського фонду фінансування меморіалу пам'яті Героїв Небесної сотні

Президент України Петро Порошенко виступає за створення донорського фонду фінансування меморіального комплексу Героїв Небесної сотні.

"Я вважаю, що найближчим часом має бути створений фонд, який би підтримав здійснення кожного етапу нашого спільного, і я б дуже хотів, щоб всенародного проекту меморіалу. Я тут виступаю не лише як ініціатор, але і перший донор такого фонду, щоб допомогти йому не лише добрим словом, але й грошима. І сподіваюся, що мій приклад знайде багато послідовників", - сказав П. Порошенко на заходах із вшанування пам'яті Героїв Небесної сотні в Києві в четвер.

Він закликав усіх, кому дорога пам'ять про подвиг Небесної сотні, приєднатися до цієї справи.

Президент також нагадав, що днями депутати Київської міської ради дали дозвіл на розробку проекту землеустрою на відведення земельної ділянки під цей меморіальний комплекс.

"Нарешті питання вибору кращого проекту і будівництва меморіалу переходить у дуже практичну площину. Надалі потрібно об'єднання зусиль всіх – суспільства і влади – для якнайшвидшого проведення міжнародного конкурсу з розробки проекту, початку і завершення будівництва", - сказав П. Порошенко.