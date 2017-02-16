Прокуратура оскаржить рішення суду про закриття "квартирної справи" Лещенка

Прокуратура оскаржить рішення Печерського райсуду Києва про закриття адміністративної справи відносно народного депутата України Сергія Лещенка.

"Печерський районний суд виніс постанову про закриття адміністративної справи за протоколом Національного агентства з питань запобігання корупції щодо С. Лещенка за вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією, передбаченого ч. 1 ст. 172-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення", - йдеться в повідомленні прес-служби Генеральної прокуратури України в четвер.

За інформацією прес-служби, Генпрокуратура готує матеріали для апеляційного оскарження рішення суду, вважаючи його незаконним.

Зокрема, у прокуратурі вважають, що суд необґрунтовано відхилив клопотання прокурора, який брав участь в розгляді справи судом, матеріали справи не були вивчені, а також допущено порушення процесу, що дає підстави звертатися до Апеляційного суду Києва з апеляційною скаргою.

Як повідомлялося, за результатами перевірки НАЗК встановило, що при купівлі квартири загальною площею 192 кв. м і вартістю 7 млн 550 тис. грн у новому будинку в історичному центрі Києва С. Лещенко отримав подарунок у вигляді знижки на вартість квартири, яка була надана забудовником. На момент придбання нерухомості С. Лещенко був народним депутатом, тобто суб'єктом, на якого поширюються вимоги закону "Про запобігання корупції". Таким чином, він отримав подарунок, вартість якого в 1307,43 разів перевищила мінімальну зарплату (загальна сума знижки склала 1 млн 801 тис. 648 грн).

У НАЗК повідомляли, що з 30 листопада, С. Лещенко ухиляється від особистого ознайомлення з протоколом про адміністративне правопорушення. 1 грудня на офіційному сайті агентства було розміщено публічне запрошення депутата з ознайомлення з протоколом, проте він так і не прибув для ознайомлення з результатами перевірки.

6 грудня НАЗК вирішило направити до суду протокол про адмінправопорушення С. Лешенка при купівлі квартири в Києві.

Печерський районний суд Києва 16 лютого закрив так звану "квартирну справу" С. Лещенка у зв'язку з відсутністю складу правопорушення.