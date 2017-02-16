Події

12:21 16.02.2017

СБУ блокує імпорт зрідженого газу для виведення на ринок монопольного гравця, "викачування" грошей під вибори

Служба безпеки України (СБУ) блокує процес імпорту скрапленого газу низки найбільших гравців з метою виведення на ринок монопольного учасника та "викачування" грошей під наступні вибори, заявив народний депутат Сергій Лещенко на прес-конференції в Києві в четвер.

"Все це відбувається з метою знищити конкуренцію на ринку скрапленого газу... для акумулювання грошей на наступні вибори", - сказав він.

С. Лещенко додав, що йому відомі прізвища чиновників, відповідальних за блокування імпорту скрапленого газу.

"У СБУ цим займається перший заступник глави Павло Демчина – людина, що перебуває в прямому підпорядкуванні депутата Олександра Грановського, а той, у свою чергу, – в прямому підпорядкуванні президента", - сказав він.

На думку С. Лещенка, надалі на ринок скрапленого газу заплановано вивести монопольного гравця, за яким стоятимуть представники влади і Віктор Медведчук.

"Мета – посадити нового гравця. Я називаю конкретне прізвище – Віктор Медведчук. Медведчук є закулісний гравець, а діятиме компанія "Креатив", яка конкретно з ним не пов'язана, але за нею стоятиме схема Медведчука у партнерстві з чинною владою", - резюмував він.

Депутат звернув увагу на той факт, що обсяги імпорту в Україну скрапленого газу компанією "Креатив" в останні місяці стрімко зростають, тоді як інші гравці ринку зазнають суттєвих збитків через блокування їхніх поставок з боку СБУ.

ВАЖЛИВЕ

Прокуратура оскаржить рішення суду про закриття "квартирної справи" Лещенка

Закон про вшанування подвигу учасників Революції гідності потрібно ухвалити невідкладно

НАТО зазнає серйозних хакерських атак, за якими явно стоять не окремі люди, а держави

Бойовики вночі обстріляли Авдіївку, один будинок згорів, 8 – пошкоджено

Експерти погіршили прогноз зростання ВВП України на 2017 р. з 2,9% до 2,4%

ОСТАННЄ

Порошенко ініціює створення донорського фонду фінансування меморіалу пам'яті Героїв Небесної сотні

Авдіївку і Краматорськ відвідав посол Ватикану – Жебрівський

"Нафтогаз України" готовий до нової перевірки Генпрокуратури

Кабмін скасував заборону на застосування цифрового підпису держорганами та держустановами на суму понад 1 млн грн

Активісти занепокоєні непрозорістю конкурсу на посаду головного лікаря "Охматдиту" і ймовірністю закриття одного з відділень

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Недвижимость
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА