СБУ блокує імпорт зрідженого газу для виведення на ринок монопольного гравця, "викачування" грошей під вибори

Служба безпеки України (СБУ) блокує процес імпорту скрапленого газу низки найбільших гравців з метою виведення на ринок монопольного учасника та "викачування" грошей під наступні вибори, заявив народний депутат Сергій Лещенко на прес-конференції в Києві в четвер.

"Все це відбувається з метою знищити конкуренцію на ринку скрапленого газу... для акумулювання грошей на наступні вибори", - сказав він.

С. Лещенко додав, що йому відомі прізвища чиновників, відповідальних за блокування імпорту скрапленого газу.

"У СБУ цим займається перший заступник глави Павло Демчина – людина, що перебуває в прямому підпорядкуванні депутата Олександра Грановського, а той, у свою чергу, – в прямому підпорядкуванні президента", - сказав він.

На думку С. Лещенка, надалі на ринок скрапленого газу заплановано вивести монопольного гравця, за яким стоятимуть представники влади і Віктор Медведчук.

"Мета – посадити нового гравця. Я називаю конкретне прізвище – Віктор Медведчук. Медведчук є закулісний гравець, а діятиме компанія "Креатив", яка конкретно з ним не пов'язана, але за нею стоятиме схема Медведчука у партнерстві з чинною владою", - резюмував він.

Депутат звернув увагу на той факт, що обсяги імпорту в Україну скрапленого газу компанією "Креатив" в останні місяці стрімко зростають, тоді як інші гравці ринку зазнають суттєвих збитків через блокування їхніх поставок з боку СБУ.