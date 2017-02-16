Події

12:39 16.02.2017

Порошенко прогнозує негативні наслідки у разі продовження блокади поставок вугілля з Донбасу

У разі продовження блокади поставок вугілля з Донбасу велика кількість працівників металургійних підприємств втратять роботу, а безробітні шахтарі на непідконтрольної території поповнять лави бойовиків, заявляє президент України Петро Порошенко.

"Українська металургія, якщо блокаду не буде припинено і організатори не виведуть її на, так би мовити, проектну потужність, може втратити до 300 тис. робочих місць. Триста тисяч людей залишаться на вулиці", - заявив П. Порошенко в Києві в четвер на урочистому зібранні, присвяченому Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав.

Він також зазначив, що в такому випадку держава втратить до $2 млрд валютного виторгу з відповідними наслідками для курсу гривні. Крім того, П. Порошенко зазначив, що блокада поставок вугілля загрожує відключенням опалення в багатьох населених пунктах.

За його словами, на окупованих територіях ще десятки тисяч шахтарів залишаться без роботи. "І значна частина з них, щоб вижити, щоб заробити, піде куди? Правильно - до бойовиків. І цей рух вчора переконливо продемонструвало Головне управління розвідки", - наголосив президент.

"Так що для нас краще - щоб вони в шахтах працювали або стріляли в наших солдатів?", - резюмував глава держави, нагадавши, що Україна реалізує стратегію відновлення територіальної цілісності.

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