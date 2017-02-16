У Києві триває тестування кандидатів у судді нового Верховного суду України

Понад 600 претендентів у судді оновленого Верховного суду України в четвер у Києві під контролем десятків спостерігачів та відеокамер проходять професійне тестування. Вища кваліфкомісія суддів (ВККС) готова до судових позовів у зв'язку з недопуском кандидатів за результатами спецперевірки.

На брифінгу перед стартом тесту голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергій Козьяков нагадав, що до іспиту допущені 625 кандидатів, які пройшли спецперевірку. Він зазначив, що кричущим фактом для комісії стала інформація про кримінальні переслідування кількох претендентів на посаду судді в оновленому Верховному суді. Такі претенденти не були допущені до оцінювання, так само як і ті, у кого були виявлені недоліки в документах про освіту або претензії від Міністерства оборони.

Коментуючи інформацію про подання позову до Вищого адміністративного суду України кандидатом у судді, суддею з Луганської області Віталієм Снігирьовим у зв'язку з непрохожденим спецперевірки через претензії до нього як до військовозобов'язаного, С. Козьяков сказав, що бачив цю інформацію, але офіційно до ВККС документи ще не надходили.

"Ми розуміли, що судові позови будуть, зокрема й зараз. І ми готові до цього (до позовів кандидатів на відмову в допуску після спецперевірок - ІФ)", - зауважив він.

Водночас, голова ВККС не спрогнозував, якими будуть дії комісії у разі позитивного рішення суду. "Ми готові продовжувати (конкурс), і зупинитися. Про наслідки зупинки фантазувати не будемо", - додав він.

Що стосується безпосередньо проведення письмового анонімного тестування, то, за словами С. Козьякова, 625 кандидатів у четвер складають цей іспит. За чистотою процесу слідкують спостерігачі, зокрема й іноземні, в приміщенні, де триває іспит, встановлені відеокамери.

Голова ВККС зазначив, що викриті у списуванні претенденти на посаду суддею Верховного суду не будуть допущені до виконання практичного завдання 21 лютого.

Кожен кандидат має обрати одну з чотирьох відповідей на 120 запитань. Тестування триває протягом чотирьох годин. С. Козьяков розповів, що тест відбувається в деперсонифікованому режимі, вже в четвер увечері кандидати можуть дізнатися свої результати.

70% претендентів, за його словами, це судді, решта - адвокати та інші фахівці у сфері права.