Кабмін перегляне список товарів, які можна перевозити через лінію зіткнення на Донбасі

Президент України Петро Порошенко заявив про доручення уряду переглянути і обмежити перелік товарів, що дозволяється перевозити через лінію зіткнення на Донбасі.

"Вчора на нараді у мене в адміністрації, в якому брали участь прем'єр-міністр України, ми домовилися ще раз переглянути і обмежити перелік товарів, які дозволяється перевозити через лінію зіткнення", - сказав П. Порошенко в Києві в четвер на урочистому зібранні, присвяченому Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав.

Крім того, за словами глави держави, силові структури отримали доручення щодо посилення боротьби з контрабандою.