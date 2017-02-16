Кличко візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки

Міський голова Києва Віталій Кличко візьме участь у відкритті та роботі Мюнхенської конференції з питань безпеки 17-19 лютого, а також у першому в рамках цієї конференції українському ланчі на запрошення "Ялтинської Європейської Стратегії".

Як повідомляє прес-служба київського міського голови, заплановано низку двосторонніх зустрічей В. Кличка з провідними представниками політичних і ділових кіл, участь у дискусіях конференції.

Крім того, він візьме участь у першому на Мюнхенській конференції українському ланчі, що відбудеться на запрошення "Ялтинської Європейської Стратегії". Під час заходу на тему "Безпека України в мінливому світовому порядку", відбудеться панельна дискусія з генералом армії США, директором Центрального розвідувального управління (2011-2012), Девідом Х. Петреусом і прем'єр-міністром Данії (2001-2009), генеральним секретарем НАТО (2009-2014) Андерсом Фог Расмуссеном.

Як повідомлялося, президент України Петро Порошенко відвідає Мюнхенську конференцію з безпеки, де у нього відбудеться кілька міжнародних переговорів.