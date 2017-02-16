Гройсман доручив розробити систему розвитку промвиробництва

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив першому віце-прем'єру - міністру економічного розвитку і торгівлі Степану Кубіву і Національному комітету промислового розвитку розробити систему розвитку промислового виробництва.

Згідно з повідомленням прес-служби Кабінету Міністрів, прем'єр провів нараду з питань підтримки виробництва спеціальної вантажно-автомобільної техніки в Україні.

"Потрібна якісна система стимулювання власного виробництва", - ззаначено в повідомленні з посиланням на слова прем'єра.

За підсумками обговорення він доручив С. Кубіву і Нацкомітету з промислового розвитку розробити систему стимулювання промислового виробництва в Україні.

Окремо В. Гройсман наголосив на необхідності забезпечення високої якості всієї техніки, яка виробляється і купується, а також максимальної локалізації виробництва в Україні.

"Головне, щоб це не була великовузлове складання транспортних засобів, а щоб всі агрегати, деталі максимально від 60% і вище вироблялися на українських підприємствах. Це робота людей і заробітна плата", - наголосив прем'єр.