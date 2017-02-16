Події

13:46 16.02.2017

Україна підтримує обмежені економічні відносини з окупованими територіями - Порошенко

Україна зберігає обмежені економічні відносини з тими підприємствами на окупованій території, що сплачують податки в бюджет країни, заявляє президент України Петро Порошенко.

"Ми зберігаємо вкрай обмежені і дуже лімітовані економічні відносини. Наголошую, це не торгівля з окупантами - це співпраця з тими підприємствами, які, перебуваючи на окупованій території, все-таки змогли залишитися в правовому полі України. Підкреслюю: ті, хто сплачує податки до бюджету України", - сказав П. Порошенко в Києві в четвер на урочистому зібранні, присвяченому Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав.

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