Порошенко удостоїв воїнів-афганців державних нагород

Президент України Петро Порошенко з нагоди 28-й річниці виводу військ з Афганістану нагородив воїнів-афганців державних нагород.

Відповідний указ від 15 лютого опубліковано на сайті глави держави.

Зокрема, орденом "За заслуги" II ступеня нагороджені учасники бойових дій в Афганістані - народний депутат України Дмитро Андрієвський, заступник голови спілки ветеранів Афганістану Шевченківського району "Місія" Дмитро Іванов та ін

Крім того, кілька десятків воїнів-афганців отримали ордени "За заслуги" III ступеня, "За мужність" III ступеня, орден Данила Галицького та медаль "За військову службу Україні".