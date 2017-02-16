Запасів вугілля на Трипільській ТЕС вистачить до початку квітня при роботі поточним складом обладнання

Запасів вугілля на Трипільській ТЕС вистачить до початку квітня при роботі поточним складом обладнання, повідомив в. о. гендиректора "Центренерго" Олега Коземко в ефірі телеканалу NewsOne.

"Сьогодні на Трипільській ТЕС зберігається 84 тис. тонн вугільної продукції. Якби вона працювала мінімальним складом обладнання – це 6 тис. тонн на добу ... Якщо сьогодні вже Трипільська ТЕС працює складом обладнання нижче мінімального, вона працює на одному енергоблоці, працює одним корпусом (ці енергоблоки двокорпусні), витримує навантаження близько 120 МВт – вона споживатиме приблизно 1,7 тис. тонн на добу. Ось 84 поділіть на 1,7 – і будете бачити, коли повністю закінчиться вугілля на Трипільській ТЕС", - сказав він.

О. Коземко додав, можливість роботи ТЕС складом обладнання нижче мінімального передбачена надзвичайними заходами в енергетиці.

Як повідомлялося, Трипільська ТЕС працює на вугіллі антрацитної групи, поставка якого з окупованих районів Донбасу зараз заблокована.

"Центренерго" експлуатує Вуглегірську, Зміївську і Трипільську ТЕС сумарною встановленою потужністю 7660 МВт. Державі належить 78,3% акцій компанії.