Візові обмеження стримують розвиток туризму в світі

Всесвітня туристська організація ООН (UNWTO) закликала не обмежувати можливості громадян всіх країн світу подорожувати.

"Ми вважаємо, що обмеження у візах і обмеження в можливостях подорожувати - це неправильно", - заявив посол UNWTO Майкл Френзел на Міжнародному туристичному форумі у Стамбулі.

Він знову звернувся до влади США, закликавши скасувати обмеження для громадян семи країн, нагадавши, що жорстка візова політика на початку 2000-х призвела до втрати понад $600 млрд у туристичній сфері за декаду.

"Я сподіваюся, що уряд США перегляне цю заборону", - наголосив він.

Президент Асоціації туристичних агентств Туреччини Башаран Улусой також зазначив, що візові обмеження не сприяють розвитку туризму в світі.

"Ми говоримо про те, що Туреччина - країна, яка не лише приймає туристів, але також подорожує, 568 тис. туристів подорожували раніше, зараз - 9,5 млн туристів, це означає економічне зростання. Я не розумію, чому Туреччину обтяжують візами", - прокоментував він ситуацію з грецькими островами.

Він зазначив, що турецькі туристи за такої політики можуть переорієнтуватися на інші напрямки.

Наприкінці січня президент США Дональд Трамп підписав указ, що обмежує на 120 днів прийом нових біженців, а також забороняє видачу в'їзних віз громадянам Ірану, Іраку, Ємену, Лівії, Сирії, Сомалі та Судану. Пізніше суд в Сіетлі ввів заборону на реалізацію указу, адміністрація спробувала оскаржити заборону в апеляційному суді. На цьому тижні повідомлялося, що Д. Трамп заявив, що обмірковує можливість складання нового варіанту указу, метою якого є обмеження в'їзду в США громадян кількох мусульманських країн.

На цьому тижні стало також відомо, що Європейська комісія не схвалила проект щодо безвізового відвідування грецьких островів у східній частині Егейського моря туристами з країн, що не є членами ЄС. Крім того, з питань безпеки і проблем із біженцями не була продовжена спеціальна візова програма для турецьких мандрівників, яка діяла з 2012 року. Громадяни Туреччини, прибуваючи в порти східних островів Егейського моря морським транспортом, отримували одноденну візу. Дія цієї програми добігла кінця 30 жовтня минулого року.