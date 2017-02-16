Глава "Центренерго" знову спростував обіцянки Насалика щодо термінів переведення блоків Зміївської ТЕС на вугілля марки "Г"

Пуско-налагоджувальні роботи на блоці №2 Зміївської ТЕС (Харківська обл.) після його переведення на вугілля газової групи пройдуть у другому-третьому кварталах цього року, блоці №5 – у третьому-четвертому кварталах, тоді як міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик сподівається на запуск оновлених блоків наприкінці березня і травня відповідно, повідомив в. о. гендиректора ПАТ "Центренерго" Олег Коземко.

"Ми плануємо, за умови, що все піде нормально (проект є, впровадження почалося, буде затверджений фінплан), почнемо впровадження цього проекту – ми прогнозуємо пуско-налагоджувальні роботи на блоці станційному №2 у другому-третьому кварталі, на блоці станційному №5 – у третьому-четвертому кварталі. До чого я веду... ми вже хочемо осінньо-зимовий період 2017-2018 років проходити на цих двох енергоблоках", - сказав О. Коземко в ефірі телеканалу NewsOne в четвер.

Він уточнив, що фізичне впровадження проекту щодо блоку №5 Зміївської ТЕС розпочнеться з 15 квітня, після завершення опалювального сезону (цей блок є теплофікаційним).

За словами О. Коземка, на сьогодні розроблено проект переведення блоків №2 та №5 на вугілля газової групи, він пройшов експертизу держпідприємства "Укрбудекспертиза", завершується стадія розробки робочої документації, крім того вже виготовлена частина обладнання, яке має бути змонтовано на блоці №2.

Як повідомлялося, в середині січня 2017 року міністр енергетики і вугільної промисловості України Ігор Насалик заявив, що блок №2 Зміївської ТЕС після переобладнання на спалювання вугілля газової групи заплановано запустити 20 березня, блок №5 – наприкінці травня.

У серпні 2016 року О. Коземко вже спростовував заяви І. Насалика щодо термінів переведення блоків №2 та №5 Зміївської ТЕС вугілля антрацитної групи (постачається з окупованих районів Донбасу) на вугілля газової групи (доступний на підконтрольних Україні територіях).

Навесні 2016 року міністр обіцяв запустити блок №2 на новому паливі в грудні 2016 року, а блок №5 – в лютому 2017 року. В свою чергу керівник "Центренерго" у серпні повідомив, що узгоджено лише завдання на проектування, але сам проект ще не замовлявся, не кажучи вже про фізичну його реалізації.

Попередник І. Насалика на посаді глави Міненерговугілля, Володимир Демчишин, наприкінці своєї каденції заявляв, що готовий узяти на себе відповідальність за переведення одного з блоків Зміївської ТЕС на вугілля газової групи вже до початку осінньо-зимового сезону 2016/2017.