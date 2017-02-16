Блокада торгівлі на Донбасі триватиме

У "штабі блокади торгівлі з окупантами" заявляють про намір продовжити блокаду на Донбасі.

"Блокада буде продовжуватись! Всі погрози зі сторони корумпованої влади свідчать про те, що ми на вірному шляху, і дають нам силу та натхнення перекривати шляхи фінансування тероризму та окупантів, які поки що лишаються вільними", - йдеться в заяві штабу на сторінці у Facebook у четвер.

В організації також стверджують, що є погрози збройного штурму редутів "Богдан", "Запоріжжя", "16 добровольчого батальйону" з боку керівництва МВС, що поширюються в ЗМІ, і запевняють, що це "ніяк не вплине на рішення українських патріотів припинити торгівлю на крові та фінансування тероризму".