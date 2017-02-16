Гройсман доручив розробити систему стимулювання вітчизняного промвиробництва, зокрема спецавтотехніки

Прем'єр-міністр доручив першому віце-прем’єру - міністру економічного розвитку і торгівлі України Степану Кубіву та Нацкомітету з промислового розвитку розробити систему стимулювання промислового виробництва в Україні, зокрема підтримки виробництва спеціальної навантажувально-автомобільної техніки, повідомляє прес-служба Кабінету Міністрів.

Відповідне доручення було дано за підсумками проведеної під головуванням прем'єра наради в четвер, учасники якої обговорили плани щодо задоволення потреб держустанов у поставках вітчизняної спеціальної автомобільної техніки.

"Потрібна якісна система стимулювання власного виробництва", - наводить прес-служба слова В.Гройсмана.

Він також наголосив на необхідності забезпечення високої якості всієї вироблюваної та закуповуваної техніки, що дасть змогу "розширити горизонти експортного потенціалу нашого машинобудування".

"Для мене дуже важливо, щоб максимально було збережено локалізацію. Вся техніка, яку ми закуповуємо за держкошти, має максимально вироблятися на українських підприємствах. Головне, щоб це не було великовузлове складання, а щоб усі агрегати, деталі максимально від 60% і вище вироблялися на українських підприємствах", - наголосив В.Гройсман на початку зустрічі.

Обговорюючи питання потреби в оновленні автопарку пожежної техніки, глава уряду відзначив необхідність розробки середньострокової програми таких закупівель.

У нараді, окрім С.Кубіва, взяв участь міністр фінансів Олександр Данилюк, перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов, голова ДСНС Микола Чечоткін, керівництво Міноборони і МВС, ДАК "Автомобільні дороги України".

Крім того, був гендиректор ПАТ "АвтоКрАЗ"(єдиний виробник вантажної автотехніки за повним циклом) Роман Черняк та народний депутат Костянтин Жеваго.

Як повідомлялося, 23 січня за підсумками наради з питань підтримки виробництва спеціальної навантажувально-автомобільної техніки в Україні В.Гройсман поставив завдання розробити технологічну карту потреб держави в закупівлі транспортних засобів, "починаючи від сфери безпеки та оборони й закінчуючи автодорожнім господарством".

На ній К.Жеваго особисто презентував продукцію ПАТ "АвтоКрАЗ" (який входить до групи "Фінанси та Кредит", підконтрольної К.Жеваго).

Голова Полтавської облдержадміністрації Валерій Головко, який був на нараді, на своїй сторінці у Facebook потім написав, що ПАТ "АвтоКрАЗ" у 2017 році отримає близько 2 млрд грн як держзамовлення на виробництво техніки.

Водночас агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі ПАТ зазначили, що озвучена губернатором сума коштів призначена не лише для "АвтоКрАЗу", оскільки виділені Кабміном кожній структурі кошти на 2017 рік передбачають не лише закупівлю нової автомобільної техніки, а й інші статті витрат - обладнання, ремонт доріг, трактори, інвентар тощо.