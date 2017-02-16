Порошенко заявив про проблеми з енергопостачанням у низці міст через блокаду постачання вугілля з Донбасу

Учасники блокування руху залізничного транспорту на лінії розмежування в зоні АТО своїми діями насамперед шкодять українській державі, заявляє президент України Петро Порошенко.

Як повідомляється на офіційному сайті глави держави, президент зазначив, що через брак енергетичного вугілля, зокрема, виникли проблеми з енергопостачанням "низки міст від Києва до Чернігова, Краматорська, Кременчука, Сум".

"Вони (учасники блокади - ІФ) "захищають" українську металургію від українського ж коксу, українські родини - від українського тепла, українські хати від українського світла, українців від робочих місць", - сказав П.Порошенко на засіданні Ради національної безпеки і оборони.

За його словами, політики влаштували собі на темі блокади "абсолютно цинічний піар на крові", через що виникли прямі загрози енергетичній безпеці держави.

Також, за словами П.Порошенка, очевидними є ризики для металургійних підприємств, деякі з яких вимушені скоротити виробництво через брак сировини, що, у свою чергу, створює загрозу скороченню валютних надходжень. "Нікому не треба пояснювати наслідки для курсової політики, для інфляційних процесів, для рівня добробуту і життя кожного громадянина України", - наголосив президент.

Крім того, він зазначив, що такі дії дискредитують Україну в очах населення тимчасово окупованих територій і створюють перешкоди для їх повернення та реінтеграції.

"По суті, я хочу наголосити - вони блокують не ОРДО/ОРЛО, і не їм створюють проблеми. Вони блокують Україну, вони блокують нашу боротьбу за відновлення територіальної цілісності", - сказав П.Порошенко.