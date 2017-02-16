Події

15:55 16.02.2017

Порошенко заявив про проблеми з енергопостачанням у низці міст через блокаду постачання вугілля з Донбасу

Учасники блокування руху залізничного транспорту на лінії розмежування в зоні АТО своїми діями насамперед шкодять українській державі, заявляє президент України Петро Порошенко.

Як повідомляється на офіційному сайті глави держави, президент зазначив, що через брак енергетичного вугілля, зокрема, виникли проблеми з енергопостачанням "низки міст від Києва до Чернігова, Краматорська, Кременчука, Сум".

"Вони (учасники блокади - ІФ) "захищають" українську металургію від українського ж коксу, українські родини - від українського тепла, українські хати від українського світла, українців від робочих місць", - сказав П.Порошенко на засіданні Ради національної безпеки і оборони.

За його словами, політики влаштували собі на темі блокади "абсолютно цинічний піар на крові", через що виникли прямі загрози енергетичній безпеці держави.

Також, за словами П.Порошенка, очевидними є ризики для металургійних підприємств, деякі з яких вимушені скоротити виробництво через брак сировини, що, у свою чергу, створює загрозу скороченню валютних надходжень. "Нікому не треба пояснювати наслідки для курсової політики, для інфляційних процесів, для рівня добробуту і життя кожного громадянина України", - наголосив президент.

Крім того, він зазначив, що такі дії дискредитують Україну в очах населення тимчасово окупованих територій і створюють перешкоди для їх повернення та реінтеграції.

"По суті, я хочу наголосити - вони блокують не ОРДО/ОРЛО, і не їм створюють проблеми. Вони блокують Україну, вони блокують нашу боротьбу за відновлення територіальної цілісності", - сказав П.Порошенко.

ВАЖЛИВЕ

Один український військовий загинув, четверо поранені в зоні АТО за добу

В ЄС закликали припинити блокаду поставок вугілля з окупованих територій Донбасу

Кабмін перегляне список товарів, які можна перевозити через лінію зіткнення на Донбасі

Порошенко назвав блокаду залізничних колій на Донбасі дестабілізуючим фактором для України

Прокуратура оскаржить рішення суду про закриття "квартирної справи" Лещенка

ОСТАННЄ

Порошенко відзначає необхідність негайного початку робіт з переведення ТЕС з антрациту на вугілля газової групи

Порошенко заявив про намір розширити список заборонених до перевезення товарів на Донбасі будматеріалами та радіотоварами

Порошенко: Україна збільшила частку атомної енергетики з 47% до 60%

Поліція затримала трьох людей, які намагалися напасти на директора Інституту нацпам’яті В’ятровича

Порошенко розраховує на кредитну допомогу Польщі та Китаю для модернізації українських енергогенерувальних компаній

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
продажа производственных помещений в Ужгороде
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА