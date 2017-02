У Києві й Одесі відбудеться міжнародна освітня виставка Best Schools & Universities Fair: Innovation & Experience

25 лютого у Києві та 26 лютого 2017 року в Одесі відбудеться ексклюзивна міжнародна освітня виставка Best Schools & Universities Fair. У виставці беруть участь провідні навчальні заклади Великої Британії, США та ЄС.

Місце і час проведення освітньої виставки Best Schools & Universities Fair:

КИЇВ: готель Hyatt Regency Kyiv

(адреса: Київ, вул. Алли Тарасової, 5)

25 лютого 2017 р., початок о 12:00 (до 17:00)

ОДЕСА: клуб-отель М1

(адреса: Одеса, бульв. Лідерсовський, 1)

26 лютого 2017 р., початок о 12:00 (до 17:00)

У виставці беруть участь провідні навчальні заклади Великої Британії, США та ЄС - учасники попередніх освітніх заходів, що відбулися за підтримки Посольства Великої Британії в Україні та Британської Ради в Україні.

В рамках виставки будуть запропоновані можливості для продовження навчання за кордоном на таких рівнях:

- літні курси для школярів (з 6-річного віку) і студентів: академічні програми, спортивні програми (футбольні та тенісні академії, танці, театральне мистецтво, телебачення, живопис, верхова їзда, плавання, гольф, балет, школа пілотів, літня медична академія, літня академія лідерства, академія бізнесу, академія юриспруденції), підготовка до вступу до шкіл-пансіонів (Велика Британія, США, Канада, Франція);

- середня освіта у високорейтингових школах-пансіонах (Велика Британія, США);

- підготовка до вступу до провідних університетів світу (програми IB, A-Level);

- вступ на 1-й курс бакалаврату до провідних університетів світу (Велика Британія, США, ЄС);

- пре-магістратура та магістратура у провідних університетах світу.

Під час виставки відвідувачі зможуть поспілкуватися з представниками навчальних закладів, отримати індивідуальні консультації.

У відвідувачів також буде унікальна можливість особисто зустрітися з директорами шкіл-пансіонів Великої Британії, яким з року в рік присвоюються найбільш високі позиції в рейтингах у світі: Gordonstoun School, Mill Hill School, Millfield School, St Francis College, Westbourne School, Kings Ely School тощо.

Gordonstoun School – одна з найпрестижніших у світі шкіл-пансіонів, у якій навчалися три покоління британської королівської сім'ї, зокрема герцог Единбурзький, принц Уельський, герцог Йоркський і граф Вессекса, а також принцеса Зара Філліпс.

Millfield School є однією з найпрестижніших приватних шкіл Великої Британії. Школа відома своїми високими академічними результатами, у першу чергу завдяки їм Millfield стала дуже популярною серед британського та світового бомонду: тут навчаються діти багатьох акторів, відомих політиків, міністрів, навіть президентів. Кампус школи з усією інфраструктурою займає 50 гектарів. Невід'ємною частиною навчального процесу є спорт, серед учнів і випускників школи – переможці та призери Олімпійських ігор. Також у Millfield багато уваги приділяється викладанню мистецтва, предметом особливої гордості школи є власний театр. Ви можете поїхати до цієї школи на літні канікули, і тоді в дитини буде незабутнє літо. На літні або великодні програми приймають дітей від 6 до 18 років на юніорський кампус і до середньої школи.

Mill Hill School – одна з кращих шкіл-пансіонів Лондона. У Mill Hill School розташований унікальний Міжнародний центр підготовки іноземних студентів – за один рік посиленої програми тут можуть підготувати до вступу в найпрестижніші школи Великобританії. Влітку тут пропонуються посилені інтенсивні заняття з предметів в поєднанні з екскурсіями.

Kings Ely School – одна з 10 найстаріших елітних шкіл Великої Британії з понад тисячолітньою історією (заснована у 973 році). Випускники Kings Ely School регулярно досягають одних з найвищих у Великій Британії результатів іспитів і вступають до провідних університетів. Школа знаходиться у 30 хвилинах їзди від Кембріджа, її учні мають можливість регулярно відвідувати відкриті лекції та майстер-класи від Кембріджського університету.

Beechwood Sacred Heart – традиційна британська школа в мальовничому місті Танбрідж Уеллс лише в годині їзди від Лондона. Ця школа всього кілька років тому почала приймати іноземних студентів і створила по-домашньому дуже затишний гуртожиток, з якого студенти просто не хочуть їхати. Чудовий викладацький склад, доброзичлива атмосфера в школі незмінно призводять до дуже гарних результатів. При цьому школа не є «жорстко селективною».

Westbourne School посідає I місце у Великій Британії з IB серед невеликих шкіл-пансіонів, учням тут приділяється настільки багато уваги, як ніде більше. Єдиним конкурентом Westbourne School є не менш відома Sevenoaks School (у якій, втім, навчаються в 4 рази більше студентів).

Важливу частину виставки буде приділено університетській освіті у Великій Британії, США і Європейському Союзі. Зокрема, у всіх відвідувачів буде можливість отримати консультації за програмами підготовки до вступу до Оксфордського та Кембріджського університетів, Лондонської Школи Економіки, Гарвардського, Єльського університетів, Лондонського Університету Мистецтв. Освітня група «ДонСтрім» має унікальний досвід із зарахування абітурієнтів до цих та інших провідних університетів світу.

В рамках окремого семінару представники британсько-американських освітніх груп Kings Colleges, OnCampus і Shorelight Education розкажуть про вступ на перший курс іноземних вищих навчальних закладів відразу після отримання українського атестату про повну загальну середню освіту (програми «1 + 3», «2 + 2»).

Відбудуться презентації нідерландських вишів – Амстердамського університету і консорціуму університетів Нідерландів.

Відвідувачі зможуть дізнатися про можливості отримання вищої освіти в Греції (місто Салоніки) в європейському кампусі престижного британського університету Sheffield University.

Під час виставки також можна буде отримати консультації зі створення творчого портфоліо у представників найбільшого вищого навчального закладу світу з творчих спеціальностей – Лондонського Університету Мистецтв, серед випускників якого – Джон Гальяно, Олександр Маккуїн, Стелла Маккартні.

На виставці будуть представлені програми стипендій і грантів від міжнародного консорціуму INTO на навчання в університетах США і Великої Британії. Стипендіальний фонд INTO на навчання тільки в американських університетах складає 2 млн. доларів США. Відвідувачам виставки будуть запропоновані стипендії до 15 тис. доларів США в американських університетах і аж до повної компенсації всієї вартості навчання за перший рік – у британських. Деякі з американських університетів, які беруть участь у програмі: Oregon State University, Colorado State University, Saint Louis University, Marshall University, George Mason University, University of South Florida, Drew University. Деякі з британських університетів, які беруть участь у програмі: University of London, St George's University of London, University of Manchester, University of Exeter, Newcastle University, Glasgow Caledonian University, Queen's University Belfast, University of Gloucestershire, University of Stirling.

Вхід безкоштовний. Реєстрація – не обов'язкова. Відвідувачі, що попередньо зареєструвалися, можуть взяти участь у розіграші 1 тижня навчання у Великій Британії.

Організатор виставки – Освітня група «ДонСтрім».

Освітня група «ДонСтрім» – перша українська компанія, що понад 23 років тому відкрила для учнів в Україні можливості отримання освіти в іноземних навчальних закладах. Один з лідерів українського ринку в галузі надання освітніх послуг за кордоном. Офіційний представник провідних університетів, коледжів, мовних шкіл, шкіл-пансіонів світу. Офіційний ексклюзивний представник Університету Мистецтв, Лондон в Україні. Здійснює діяльність з 1993 року.

www.donstream.com.ua

facebook.com/DonStream.art

e-mail: info@donstream.com.ua

Тел.: +38 044 496 0948, +380 95 330 2777