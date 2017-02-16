Події

16:15 16.02.2017

Комітет Держдуми РФ схвалив заборону на грошові перекази з РФ в Україну за допомогою іноземних платіжних систем

Комітет Держдуми РФ із фінансового ринку на засіданні в четвер рекомендував нижній палаті парламенту ухвалити законопроект, який може обмежити грошові перекази з території Росії на територію України, здійснювані за допомогою іноземних платіжних систем.

Законопроект "Про внесення змін до закону "Про національну платіжну систему" був підготовлений і внесений до Держдуми депутатом фракції "Единая Россия" Владиславом Рєзником.

Документ спрямований на усунення негативних наслідків заборони щодо діяльності російських платіжних систем на території України, зазначає автор документа в пояснювальній записці.

Як повідомлялося раніше, наприкінці жовтня 2016 року Україна заборонила діяльність низки російських платіжних систем, зокрема "Золотої Корони" та "Юністрім".

"Запровадження цієї заборони призвело до обмеження конкуренції на російському ринку платіжних послуг, здійснюваних у вигляді транскордонних переказів грошових коштів без відкриття рахунку, на користь іноземних платіжних систем", - йдеться в пояснювальній записці до документа.

Згідно з документом, у разі запровадження іноземною державою обмежень на використання на її території платіжних послуг, які надають російські оператори, не здійснюватимуться перекази грошових коштів, зокрема електронні, з території РФ на територію такої держави з використанням іноземних платіжних систем. Порушення такого обмеження призведе до стягнення Банком Росії штрафу з особи, що здійснила переклад, у розмірі здійснених платежів.

Законопроект також вносить до закону про Національну систему платіжних карток поправки, які обмежують транскордонні перекази коштів без відкриття банківського рахунку, здійснювані поза російськими або іноземними платіжними системами. Нині транскордонні перекази здійснюються у рамках платіжних систем або з використанням послуг іноземних юридичних осіб, що не є інфраструктурою іноземних платіжних систем, через так звані "системи термінових переказів". Автор документа пропонує заборонити використання таких систем переказів із метою забезпечення прав і законних інтересів учасників таких правовідносин.

Якщо закон буде ухвалено, то він набуде чинності з дня його офіційної публікації.

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