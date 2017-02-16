Київ та представники ОРДЛО ще погоджують списки для обміну

Списки утримуваних осіб, яких українська сторона та представники окремих районів Донецької і Луганської областей (ОРДЛО) мають намір обміняти, ще остаточно не сформовані, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" інформоване джерело, близьке до переговорів.

"Сторони наблизилися до обміну, але конкретних цифр ще немає, вони формуються", - розповів співрозмовник агентства.

За словами джерела, в цьому процесі є проблема, що стосується "закону Савченко". "Щотижня щонайменше чотири людини виходять за «законом Савченко»", - сказав співрозмовник, додавши, що це створює складнощі в процесі формування таких списків.

За його інформацією, з вересня 2016 р. за цим законом вже звільнено 50 людей.

Також, за словами джерела, досі не вирішено проблеми підлітків, яких тримають у Донецькій в'язниці.