Події

16:22 16.02.2017

Київ та представники ОРДЛО ще погоджують списки для обміну

Списки утримуваних осіб, яких українська сторона та представники окремих районів Донецької і Луганської областей (ОРДЛО) мають намір обміняти, ще остаточно не сформовані, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" інформоване джерело, близьке до переговорів.

"Сторони наблизилися до обміну, але конкретних цифр ще немає, вони формуються", - розповів співрозмовник агентства.

За словами джерела, в цьому процесі є проблема, що стосується "закону Савченко". "Щотижня щонайменше чотири людини виходять за «законом Савченко»", - сказав співрозмовник, додавши, що це створює складнощі в процесі формування таких списків.

За його інформацією, з вересня 2016 р. за цим законом вже звільнено 50 людей.

Також, за словами джерела, досі не вирішено проблеми підлітків, яких тримають у Донецькій в'язниці.

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