Події

16:24 16.02.2017

Порошенко розраховує на кредитну допомогу Польщі та Китаю для модернізації українських енергогенерувальних компаній

Президент України Петро Порошенко заявляє, що досяг домовленостей із Польщею та Китаєм щодо залучення кредитів для модернізації українських енергогенерувальних компаній.

Як повідомляється на сайті глави держави, на засіданні Ради національної безпеки і оборони в четвер глава Української держави повідомив про свої домовленості з польськими та китайськими партнерами щодо модернізації українських енергогенерувальних компаній.

"Ми про це говорили з моїми польськими колегами щодо можливості залучення кредитних ресурсів і під час моєї нещодавньої зустрічі з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, щоб переорієнтувати китайське кредитування. Для цього є усі необхідні позиції", - сказав П.Порошенко.

ВАЖЛИВЕ

Один український військовий загинув, четверо поранені в зоні АТО за добу

В ЄС закликали припинити блокаду поставок вугілля з окупованих територій Донбасу

Кабмін перегляне список товарів, які можна перевозити через лінію зіткнення на Донбасі

Порошенко назвав блокаду залізничних колій на Донбасі дестабілізуючим фактором для України

Прокуратура оскаржить рішення суду про закриття "квартирної справи" Лещенка

ОСТАННЄ

Порошенко відзначає необхідність негайного початку робіт з переведення ТЕС з антрациту на вугілля газової групи

Порошенко заявив про намір розширити список заборонених до перевезення товарів на Донбасі будматеріалами та радіотоварами

Порошенко: Україна збільшила частку атомної енергетики з 47% до 60%

Поліція затримала трьох людей, які намагалися напасти на директора Інституту нацпам’яті В’ятровича

Київ та представники ОРДЛО ще погоджують списки для обміну

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Работа в Украине
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА