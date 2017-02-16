Порошенко розраховує на кредитну допомогу Польщі та Китаю для модернізації українських енергогенерувальних компаній

Президент України Петро Порошенко заявляє, що досяг домовленостей із Польщею та Китаєм щодо залучення кредитів для модернізації українських енергогенерувальних компаній.

Як повідомляється на сайті глави держави, на засіданні Ради національної безпеки і оборони в четвер глава Української держави повідомив про свої домовленості з польськими та китайськими партнерами щодо модернізації українських енергогенерувальних компаній.

"Ми про це говорили з моїми польськими колегами щодо можливості залучення кредитних ресурсів і під час моєї нещодавньої зустрічі з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, щоб переорієнтувати китайське кредитування. Для цього є усі необхідні позиції", - сказав П.Порошенко.