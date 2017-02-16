Порошенко заявив про намір розширити список заборонених до перевезення товарів на Донбасі будматеріалами та радіотоварами

Президент України Петро Порошенко заявив, що до списку заборонених для перевезення через лінію розмежування на Донбасі товарів буде внесено будматеріали, радіотовари та інші предмети, які можуть використати бойовики.

Як повідомляє прес-служба глави держави, на засіданні Ради національної безпеки і оборони України П.Порошенко нагадав, що в червні 2015 року було встановлено чіткий перелік товарів, заборонених до перевезення через лінію розмежування, який був затверджений РНБО, направлений в уряд та Антитерористичний центр. Після цього було встановлено пункти пропуску та забезпечено контроль для захисту миру, спокою та безпеки українських громадян.

"Глава держави також зауважив, що пізніше цей перелік було доповнено, а нині планується його додатково розширити та включити до списку заборонених до перевезення радіотовари, будівельні матеріали задля унеможливлення будівництва фортифікаційних споруд з боку бойовиків тощо", - йдеться в повідомленні.

Раніше в четвер П.Порошенко заявив про доручення уряду переглянути та обмежити перелік товарів, які дозволяється перевозити через лінію зіткнення на Донбасі: "Учора на нараді у мене, в адміністрації, за участю прем'єр-міністра, домовилися ще раз переглянути й обмежити перелік товарів, які дозволяється перевозити через лінію зіткнення".