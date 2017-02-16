Події

16:38 16.02.2017

Порошенко відзначає необхідність негайного початку робіт з переведення ТЕС з антрациту на вугілля газової групи

Президент України Петро Порошенко вказує на необхідність негайного початку робіт із переведення теплових електростанцій (ТЕС) із вугілля антрацитової групи (постачається з окупованих районів Донбасу) на вугілля газової групи (доступне на підконтрольних Україні територіях).

"Мова йде про суттєве збільшення коефіцієнта корисної дії і забезпечення, щоб вони працювали на будь-яких видах палива. Незважаючи на те, що на це потрібно два-три роки, ця робота має розпочатися негайно", - наводить прес-служба заяву президента на засіданні Ради національної безпеки і оборони в четвер.

Як повідомлялося з посиланням на в. о. гендиректора ПАТ "Центренерго", пусконалагоджувальні роботи на блоці №2 Зміївської ТЕС (Харківська обл.) після його переведення на вугілля газової групи відбудуться в друго-третьому кварталах цього року, блоці №5 - в третьому-четвертому кварталах 2017 року.

Проектування та роботи з переведення інших ТЕС з антрациту на газову групу вугілля наразі не проводилися.

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